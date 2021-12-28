Невилл о том, что Роналду ушел в подтрибунку после матча, проигнорировав болельщиков: «Меня раздражает это. Не надо так сбегать»

Бывший защитник раскритиковал форварда после игры с «Ньюкаслом» (1:1).

Невиллу не понравилось, что португалец после матча в очередной раз ушел в подтрибунное помещение и проигнорировал болельщиков.

«Это раздражало меня около двух месяцев. Ужасно, когда старшие игроки показывают такой пример младшим. Они должны быть отцами в команде.

Нельзя сбегать после матча. Бруну все время ноет. Два центральных защитника плохо действовали сзади, у Магуайра кошмарный сезон.

Ты должен быть там, когда твои одноклубники нуждаются в тебе в такие моменты.

В конце концов, я люблю Роналду, он лучший из тех, кого я когда-либо видел в жизни, но не сбегай так. Это недопустимо», – сказал Невилл.