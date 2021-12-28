«Реал» и Мбаппе хотят договориться о переходе как можно скорее

«Реал» намерен в ближайшее время согласовать условия контракта с форвардом «ПСЖ» .

По данным As, и мадридский клуб, и футболист хотят договориться об условиях перехода как можно скорее.

Переговоры будут проходить с максимальной осторожностью, так как Мбаппе не хочет испортить отношения с «ПСЖ», особенно учитывая тот факт, что парижанам предстоит сыграть с в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Срок действующего контракта Мбаппе с истекает летом 2022 года. Через 4 дня он получит право вести переговоры с любым клубом о переходе на правах свободного агента.

В этом сезоне 23-летний нападающий провел 24 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Статистику француза можно изучить здесь.