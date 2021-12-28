«Аталанта» может отдать Миранчука в аренду «Вероне» в рамках сделки по Бараку (TMW)

Полузащитник Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Верону» на правах аренды.

Бергамаски ведут переговоры по хавбеку «Вероны» , в котором видят замену Йосипу Иличичу. Сделку могут оформить сейчас, но если это произойдет, игрок присоединится к «Аталанте» только летом.

В рамках этой сделки может взять Миранчука в аренду с правом выкупа. Такое право клуб получит уже зимой, пишет TMW.

Статистику 26-летнего россиянина можно изучить здесь, показатели 27-летнего чеха – тут.