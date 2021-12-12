«Дженоа» интересны Миранчук, Кастильехо и Юнес. «Аталанта» хочет 16 млн евро за Алексея

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту».

Как передает Milan News 24 со ссылкой на Il Secolo XIX, собирается укрепить состав зимой, и россиянин входит в число игроков, интересующих клуб. Однако за Миранчука хочет получить 16 миллионов евро.

Более реалистичным трансфером представляется подписание вингера . Также генуэзцы изучают возможность подписания полузащитника Амина Юнеса, арендованного франкфуртским у «Наполи».

Приоритетом же является продление контракта с форвардом Маттиа Дестро.

Гасперини о Миранчуке: «Очень сильный игрок с техникой и талантом. У него были сложности с адаптацией, в том числе из-за языка»