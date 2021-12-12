«Дженоа» интересны Миранчук, Кастильехо и Юнес. «Аталанта» хочет 16 млн евро за Алексея

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту».
Как передает Milan News 24 со ссылкой на Il Secolo XIX, «Дженоа» собирается укрепить состав зимой, и россиянин входит в число игроков, интересующих клуб. Однако за Миранчука «Аталанта» хочет получить 16 миллионов евро.
Более реалистичным трансфером представляется подписание вингера «Милана» Самуэля Кастильехо. Также генуэзцы изучают возможность подписания полузащитника Амина Юнеса, арендованного франкфуртским «Айнтрахтом» у «Наполи».
Приоритетом же является продление контракта с форвардом Маттиа Дестро.
Гасперини о Миранчуке: «Очень сильный игрок с техникой и талантом. У него были сложности с адаптацией, в том числе из-за языка»