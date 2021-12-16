Фанату «Спартака» на 5 лет запретили посещать матчи и дали 7 суток ареста за стробоскоп на игре с «Сочи» (Baza)

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Фаната «Спартака» наказали за стробоскоп на матче с «Сочи» (0:3), сообщает телеграм-канал Baza.

13 декабря на игре в Сочи полицейские задержали Александра Кузнецова. На него составили административный протокол за зажженный стробоскоп – прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы.

Фаната обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей. Его на ночь оставили в отделении, а затем Адлерский суд отправил Кузнецова под арест на неделю. Фанату также запретили посещать спортивные матчи в течение пять лет.

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