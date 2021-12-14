Тухель о COVID: «Если у «Челси» будут новые случаи, но АПЛ заставит нас играть с «Брентфордом», что делать? Не приезжать на матч, не тренироваться?»

Главный тренер подвел итоги матча 18-го тура АПЛ с (0:0).

«Меня не волнует то, что мы набрали одно очко. Я доволен выступлением, особенно во втором тайме. Первый стал для нас в какой-то степени мучительным, нам пришлось прибавлять по ходу матча. Некоторым футболистам пришлось привыкать к новым позициям.

Мы недостаточно везучие для того, чтобы вырывать победы в таких матчах, но я доволен тем, как мы играли. Было приятно руководить этой командой.

«Волки» допускают у своих ворот не так много моментов и мало пропускают. Не стоило и ожидать, что у нас будет много шансов забить, но мы пытались это сделать и не собирались останавливаться.

Во втором тайме мы сыграли хорошо, и, учитывая обстоятельства, я доволен игрой.

Мы много говорим о том, что нужно обезопасить и защитить футболистов, но сегодня подтверждения этому мы не увидели. Если завтра у нас будут новые положительные тесты, я бы хотел пообщаться с АПЛ насчет того, чего лига ожидает. Если нас обяжут сыграть с «Брентфордом», возможно, нам не стоит приезжать на матч или не стоит тренироваться? Что нам делать-то?

У всех может быть свое мнение. У нас свое, у – свое, и они не совпадают», – сказал Тухель.

У «Челси» 7 игроков с ковидом, но АПЛ не перенесла матч с «Вулвз». Хотя в субботу отменили сразу 5 игр