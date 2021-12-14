«Челси» на 6 очков отстает от «Ман Сити», сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» – 0:0

В 18-м туре АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) в гостях.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда тренера Томаса Тухеля занимает 3-е место в АПЛ с 38 очками, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» выросло до 6 очков.
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.00, «Молине Стэдиум»
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Хувер, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Траоре, 79), Хименес (Тринкау, 89).
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Челси –
Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Канте, Зиеш (Ковачич, 65), Чалоба (Сауль, 46), Маунт, Пулишич.