«Челси» на 6 очков отстает от «Ман Сити», сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» – 0:0

В 18-м туре АПЛ сыграл вничью с (0:0) в гостях.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда тренера Томаса Тухеля занимает 3-е место в АПЛ с 38 очками, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» выросло до 6 очков.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ