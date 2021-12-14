«Челси» на 6 очков отстает от «Ман Сити», сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» – 0:0

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон онлайны Футбол

В 18-м туре АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) в гостях.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда тренера Томаса Тухеля занимает 3-е место в АПЛ с 38 очками, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» выросло до 6 очков.

Вулверхэмптон – Челси 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
19 декабря, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
ВулверхэмптонЖозе Са, Хувер, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Траоре, 79), Хименес (Тринкау, 89).
ЧелсиМенди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Канте, Зиеш (Ковачич, 65), Чалоба (Сауль, 46), Маунт, Пулишич.
Предупреждения:
Чалоба (30), Рюдигер (33).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные