У «Челси» 2 вратаря и 4 полевых игрока в запасе на матч с «Вулвз». АПЛ отказала в переносе игры

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Росс Баркли Матео Ковачич Сауль Ньигес Кепа Аррисабалага Маркус Беттинелли Маланг Сарр коронавирус Футбол

«Челси» объявил состав на матч 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

В запас «синих» попали лишь шесть игроков – 4 полевых (Маланг Сарр, Матео Ковачич, Сауль и Росс Баркли) и 2 вратаря (Кепа Аррисабалага и Маркус Беттинелли).

В стартовом составе лондонского клуба выйдут Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Канте, Зиеш, Чалоба, Маунт и Пулишич.

Напомним, что «Челси» просил отложить сегодняшнюю игру, но АПЛ отказала. Ранее ковид в команде обнаружили у Ромелу Лукаку, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла и Каллума Хадсона-Одои.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные