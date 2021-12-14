У «Челси» 2 вратаря и 4 полевых игрока в запасе на матч с «Вулвз». АПЛ отказала в переносе игры

«Челси» объявил состав на матч 18-го тура с .

В запас «синих» попали лишь шесть игроков – 4 полевых (Маланг Сарр, , Сауль и Росс Баркли) и 2 вратаря ( и Маркус Беттинелли).

В стартовом составе лондонского клуба выйдут Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Канте, Зиеш, Чалоба, Маунт и Пулишич.

Напомним, что просил отложить сегодняшнюю игру, но АПЛ отказала. Ранее ковид в команде обнаружили у Ромелу Лукаку, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла и Каллума Хадсона-Одои.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.