В понедельник состоится экстренное заседание АПЛ.

Будут обсуждать влияние коронавируса на футбол, возможную приостановку чемпионата и другие вопросы.

Как сообщает Daily Mail, некоторые клубы АПЛ хотят, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матчи отдельно – из-за повышенного риска распространения инфекции.

Отмечается, что ряд клубов потребует новых, более строгих протоколов, в то время как болельщики хотят более четких правил, чтобы избежать поздних переносов.

В АПЛ – худший процент вакцинированных среди топ-лиг. Игроков просят активнее прививаться от коронавируса

