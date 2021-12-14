Некоторые клубы АПЛ хотят, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матчи отдельно

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В понедельник состоится экстренное заседание АПЛ.

Будут обсуждать влияние коронавируса на футбол, возможную приостановку чемпионата и другие вопросы.

Как сообщает Daily Mail, некоторые клубы АПЛ хотят, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матчи отдельно – из-за повышенного риска распространения инфекции.

Отмечается, что ряд клубов потребует новых, более строгих протоколов, в то время как болельщики хотят более четких правил, чтобы избежать поздних переносов. 

В АПЛ – худший процент вакцинированных среди топ-лиг. Игроков просят активнее прививаться от коронавируса
 

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