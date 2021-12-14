«Челси» просил отложить сегодняшний матч с «Вулвз». АПЛ отказала

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон коронавирус Футбол

«Челси» просил отложить сегодняшний матч 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

Однако Премьер-лига в воскресенье утром отклонила запрос, сообщает The Telegraph.

Неизвестно, чем «Челси» мотивировал перенос. Ранее ковид обнаружили у Ромелу Лукаку, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла и Каллума Хадсона-Одои.

Пять из шести матчей АПЛ, которые должны были состояться в субботу, были отменены из-за вспышек коронавируса в командах.

Матч между «Челси» и «Вулверхэмптоном» должен состояться сегодня, начало – в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные