Ребров о Промесе: «Кофрие поменялся майкой с Тилемансом, Квинси отобрал и кинул ее: «Что ты за ним бегаешь? Ты в «Спартаке» играешь!»

Бывший вратарь , а ныне технический координатор клуба высказался о лидерских качествах полузащитника .

«Хочу сказать про Квинси, а то сейчас все больше читаю мнений, что он уже не тот.

Промес стал играть очень важную роль в раздевалке, в первый заход такого не было – он держался в сторонке и не был лидером коллектива. Сейчас он и речи говорит, и заводит, может даже отчитать.

Например, после «Лестера» Кофрие поменялся майкой с Тилемансом, принес ее с собой в раздевалку. Квинси увидел, отобрал ее и кинул на соседнее кресло: «Кто тебе этот Тилеманс? Что ты за ним бегаешь? Ты в «Спартаке» играешь! Думай об этом!»

Или когда с «Ахматом» вдесятером остались, они с Джикией в перерыве мощно говорили: «Пацаны, мы с «Локомотивом» вышли, забили и сравняли, сейчас давайте выйдем и победим, думаем только о победе».

Перед решающей игрой с «Легией» не было вообще никаких накачек, атмосфера была очень спокойной для такой игры.

Наоборот, настраивались, что это матч века для болельщиков и журналистов, а для нас – обычная игра, где надо выйти и победить. Мы даже счет в матче «Наполи» и «Лестера» не смотрели – думали только о себе.

Руй тоже классно говорил: «Вы в любом случае молодцы. Никто не думал, что после стартового поражения у нас будут шансы занять первое место. Главное дело сделано, никто этих результатов с «Наполи» и «Лестером» уже не отнимет. Просто остался один шажок – выходим и делаем его», – написал Ребров в колонке на Sports.ru.

«Дака из «Лестера» сказал: «Нихера себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем». Ребров – о «Спартаке» в Лиге Европы