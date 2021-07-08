Федун о медиаправах: «Спартак» и «Зенит» спонсируют остальные клубы»

Владелец ответил на вопрос касательно реализации телевизионных прав в .

«Питер Ньювенхейс (руководитель Hypercube – прим. Sports.ru) приводил пример, как новый формат чемпионата в Бельгии увеличил доходы.

Он начал с того, что телевизионный контракт до введения – 36 миллионов евро, а у нас – 17,4 млн, часть которых забирается за продакшн. Вопрос медиаправ – очень важный. Одна из тем, которые мы хотим поставить – телевизионные права и медиаправа надо развести.

Мы бы хотели, чтобы «Спартак» занимался своими медиаправами сам – за исключением телевизора. Я это скажу. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи, на выездные мы не претендуем.

На домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой и решим сами, как их монетизировать; сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для «Спартака» это реальный способ снизить убытки бюджета.

Именно «Спартак» и «Зенит» сейчас спонсируют остальные клубы. Понятно, что для них это может быть неприятно слышать, но фактически это именно так.

Мы занимались исследованием, которое показывает, что «Спартак» и «Зенит» могут держать 40% всего рынка. – один город, а у «Спартака» есть многомилионная аудитория – даже за рубежом», – заявил Федун.