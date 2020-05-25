Федун привился «Спутником V»: «Если команда отказывается от вакцинации, она ставит под угрозу коллег»

Владелец сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

«Мы должны всячески стимулировать людей, которые сделали прививку. Я, несмотря на то, что болел дважды, 13 июля пошел и укололся.

У меня титр 6,9, тем не менее, я сделал прививку для того, чтобы быть вместе со всеми и не выделяться. Я сделал себе «Спутник».

В отличие от некоторых наших коллег, вся наша команда сделала прививку.

Считаю, что, если команда отказывается [от вакцинации], она ставит под угрозу коллег. Они на поле будут сталкиваться, плеваться и так далее», – заявил Федун.

Похоже, ЦСКА отказался прививаться от ковида (и нелепо оправдывается). А как дела в остальных клубах РПЛ?