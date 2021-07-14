Хабиб – спортсмен года, за Дзюбу и Овечкина проголосовали 2%. 58% опрошенных затруднились ответить (ФОМ)

Российская организация Фонд «Общественное мнение», занимающаяся проведением социологических исследований, подводит итоги года.

У респондентов, в частности, спрашивали: «Кого из российских спортсменов вы назвали бы человеком года?».

Больше всех, а именно 3% голосов, набрал бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов. По 2% опрошенных назвали футболиста , хоккеиста и бойца .

7% опрошенных ответили: «Другие фигуристы, тренеры, фигуристы в целом», 4% − «Другие гимнасты, тренеры, гимнасты в целом», 15% − «Нет таких». 58% опрошенных затруднились ответить или не ответили.

Фонд «Общественное мнение» провел репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме фэйс-ту-фэйс (лицом к лицу – прим.) проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.