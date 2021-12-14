Ваноли возглавил «Спартак»

Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте, стал главным тренером «Спартака».

Московский клуб объявил о назначении на своем официальном сайте.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Ваноли прибыл в Москву в среду вечером. Он сменил Руя Виторию, об отставке которого «Спартак» сообщил 15 декабря.

С 2010 по 2017 год Ваноли работал в системе сборных Италии — возглавлял команды юношеских возрастов (в том числе дошел со сборной U19 до финала чемпионата Европы), а затем был ассистентом в главной национальной команде.

В 2017 году Паоло вошел в штаб Антонио Конте и помогал ему сначала в «Челси», а затем в «Интере». Он стал победителем Кубка Англии с лондонцами и выиграл Серию А с миланцами.

Новый тренер «Спартака» – загадка. Паоло Ваноли учился у Сакки и Конте, тренировал Бареллу и Локателли, но всегда был в тени