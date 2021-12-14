Филимонов о музыке: «Русский рэп не слушаю – это не музыка, а речитатив. Больше нравится англоязычный рок, Iron Maiden, Ozzy, Black Sabbath»

Бывший вратарь и сборной России Александр Филимонов рассказал о своих предпочтениях в музыке.

– Какую музыку слушаете?

– Русский рэп не слушаю. Это не музыка, насколько я понимаю, а речитатив. Я больше люблю тяжелую музыку.

Рок. Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Такого направления в основном.

Если полегче, то Владимир Кузьмин, «Ария», Кипелов. Но больше мне нравятся англоязычные рок-исполнители. Все-таки у них это более традиционная музыка и сложившаяся, – сказал Филимонов.