Клопп о ковиде: «99% игроков «Ливерпуля» привиты. Мне не пришлось их убеждать»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, что почти все игроки команды привились от коронавируса.

«Откуда я знаю, что в вакцинации есть смысл? Я звонил врачам, с которыми давно знаком. Большая часть специалистов говорит, что вакцинация на данный момент может решить проблему.

Я думаю, мы можем сказать, что в вакцинированы 99% игроков. Мне не пришлось их убеждать, это стало естественным решением для команды.

Я не помню, чтобы мне пришлось разговаривать с игроком, убеждая его сделать прививку, потому что я не врач. Что я могу сделать – как и во многих других ситуациях – дать совет. Но в этом не было необходимости», – сказал Клопп.

Клопп об антипрививочниках: «Это как сесть за руль пьяным. Не понимаю, как вакцина ограничивает свободу. Тогда запрет на вождение в нетрезвом виде тоже ограничивает»