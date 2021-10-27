Клопп о геях в футболе: «За 30 лет у меня не было команды, в раздевалке которой это стало бы проблемой»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал игрока «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло, признавшегося, что он гей.

«Конечно, все должно быть не так. Очевидно, что Джош сделал большой поступок — а это на самом деле проблема. Это ненормально, человеку приходится делать открытое заявление, а не просто жить своей жизнью, своей личной жизнью. Никого не должно это волновать.

Что я могу сказать вам после 30 лет в индустрии: у меня никогда не было команды, в раздевалке которой это вообще стало бы проблемой. Проблема широка и над ней, очевидно, надо работать. Это очень разочаровывает, но сейчас дела обстоят так. Эти заявления не нужны, никто не должен объявлять об этом, и никто не должен открываться.

Мне не приходится объявлять, что я гетеросексуал. Подобные явления должны быть совершенно нормальными, но сейчас это не изменить. Если проблема не в раздевалке, то где? Как на это отреагируют в медиа? Как сильно на это обратят внимание? Или Джош сможет просто вернуться к тому, что хочет делать – к игре в футбол? Толпы на стадионе, вы знаете, как это бывает...

Такое происходило и в Манчестере, они кричали какие-то вещи. Честно говоря, не знаю, почему. Но на стадионе часто пытаются задеть. После таких объявлений это наверняка произойдет. Нужно быть сильным, чтобы пройти через это.

Я видел его заявление, он выглядит очень сильным, умным молодым человеком, и я желаю ему всего наилучшего. Я действительно благодарен ему за этот поступок, потому что теперь мы снова говорим на эту тему. Не помню, когда ее поднимали в прошлый раз. Это хороший шаг для перемен», – сказал Клопп. 

Ого, каминг-аут в футболе – 21-летний австралиец признался, что он гей. Уже поддержали «Барса», Гризманн и Линекер

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