Дюков о Дзюбе в сборной: «Не согласен, что Карпин поставил точку. Для вызова Артему нужно хорошо играть за «Зенит»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о будущем нападающего Артема Дзюбы в сборной России.

– не смог приехать в сборную, так как набирал форму. Затем тренер сборной вроде бы поставил точку. Но ситуация выглядит как многоточие и, возможно, необходим посредник для того, чтобы уладить конфликт тренера и игрока. Вы как смотрите на эту ситуацию?

– Не согласен, что тренер поставил точку. На одной из последних пресс-конференций он сказал, что может вызвать Артема на стыковые матчи. Для этого ему, в первую очередь, нужно хорошо выступать за «Зенит».

Так или иначе, решение о вызове футболистов в сборную принимает главный тренер и его штаб, – сказал Дюков.

В этом сезоне 33-летний нападающий провел 24 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.