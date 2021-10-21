Титульным спонсором «Барселоны» может стать саудовская компания. Контракт – на 100 млн евро в год

ведет переговоры с рядом компаний по поводу титульного спонсорства.

В сотрудничестве заинтересована компания из Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.

Речь идет о компании, которая связана с саудовскими властями. Суммы сделки может составить 100 миллионов евро в год.

При этом в руководстве сине-гранатовых мнения по возможному сотрудничеству с саудовцами разделились. Также отмечается, что у «Барсы» есть и другие предложения.

Срок контракта клуба с текущим титульным спонсором Rakuten истекает летом 2022 года. Сейчас каталонцы получают по условиям сделки 30 миллионов евро в год.