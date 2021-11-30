Холанд откажет «Барсе», если клуб не попадет в ЛЧ

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«Барселона» хочет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По данным Diario Sport, каталонский клуб всерьез рассматривает вариант с приглашением 21-летнего форварда следующим летом. Для Холанда такой вариант привлекателен, так как он точно знает, что там будет главной звездой команды.

В клубе считают, что летом финансовое положение «Барселоны» будет гораздо лучше, чем сейчас. Однако сделка будет осуществима, только если «Барса» попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В противном случае Холанд откажет «Барсе».

В этом сезоне норвежец провел 14 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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