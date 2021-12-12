«Барселона» хочет подписать Холанда, но боится конкуренции со стороны «ПСЖ» в борьбе за игрока

хочет купить нападающего дортмундской .

Трансфер игрока обойдется каталонцам в сумму более 70 миллионов евро без учета комиссии и зарплаты норвежца. Именно от уровня зарплаты и комиссии будет зависеть то, попытается «Барса» осуществить этот трансфер или нет.

«Барселона» боится конкуренции в борьбе за игрока со стороны . Тем не менее, парижский клуб в данный момент не включился в борьбу за Холанда, приоритетная цель французов – продление контракта с Килианом Мбаппе.