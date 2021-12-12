«Барселона» хочет подписать Холанда, но боится конкуренции со стороны «ПСЖ» в борьбе за игрока

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«Барселона» хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Трансфер игрока обойдется каталонцам в сумму более 70 миллионов евро без учета комиссии и зарплаты норвежца. Именно от уровня зарплаты и комиссии будет зависеть то, попытается «Барса» осуществить этот трансфер или нет.

«Барселона» боится конкуренции в борьбе за игрока со стороны «ПСЖ». Тем не менее, парижский клуб в данный момент не включился в борьбу за Холанда, приоритетная цель французов – продление контракта с Килианом Мбаппе.

 

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