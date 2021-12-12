«Базель» хочет 15 млн евро за Кабрала, «Зенит» предложит 11+3 млн. Агент игрока общается с боссами российского клуба

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Базеля» Артуру Кабралу.

По данным Goal.com, швейцарский клуб хочет получить 15 миллионов евро за форварда. «Зенит» готов заплатить за него 11+3 млн евро. Ожидается, что «Базелю» скоро поступит предложение от российского клуба.

Агент игрока Пауло Питомбейра напрямую общается с руководством по поводу трансфера. Переговоры с сине-бело-голубыми начались еще летом.

Единственный клуб, обозначивший, что готов удовлетворить запросы «Базеля» – это . Однако переговоры с английским клубом по Кабралу еще не вышли на продвинутую стадию.

готова заплатить сумму, требуемую за Кабрала, тремя траншами (каждый – по 5 млн евро), но такая схема платежей не устраивает «Базель».

также находится в числе клубов, проявляющих интерес к 23-летнему нападающему, но «молотобойцы» не подготовили предложение о трансфере.

Срок действующего контракта Кабрала с истекает в июне 2023 года. В этом сезоне он провел 29 матчей за клуб во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.