Арустамян о Рангнике: «Вероятно, считал Россию страной третьего мира и относился так. Ему оказалось наплевать на наше футбольное сообщество»

Журналист Нобель Арустамян оценил поведение бывшего руководителя по спорту «Локомотива» в России, а также в Англии после ухода в «Манчестер Юнайтед».

«Никто не сомневается в заслугах Ральфа Рангника. Наверняка это один из топовых спортивных директоров Европы, у него есть опыт и талант. Сколько бы вопросов ни оставалось, нельзя не уважать то, что Рангник сделал для немецкого футбола.

Поражает меня вот что. Уже две недели как Рангник тренер «Манчестер Юнайтед». И как же внимателен и учтив он с местной прессой, общественностью, болельщиками! Бывает, что за один день у него несколько выступлений. Ральф разжевывает буквально каждое свое решение и поступок. Знаю, в самой Англии шокированы, какая душка к ним приехала, как много Рангник делает, чтобы понравиться.

Подчеркну то, о чем говорилось в выпуске: рядом с Ральфом есть целая группа, которая занимается его медиа-сопровождением, отвечает за пиар. В Англии она работает великолепно. Но как это было в России, не лезло ни в какие ворота.

Рангник толком никак не попрощался с «Локомотивом», ничего не сказал напоследок болельщикам. Начать можно с того, что Ральф и не поздоровался, но поблагодарить напоследок, оставить напутствие, дать понять, как все будет в его отсутствие – все это Ральфу оказалось не по силам.

Рангнику доверили один из главных клубов России, а по итогу ему оказалось наплевать на наше футбольное сообщество.

Вероятно, Ральф изначально считал Россию страной третьего мира и относился к ней так всю дорогу. Наш футбол не вдохновлял Ральфа на то, чтобы тут задержаться.

И кем он вообще был в «Локо», консультантом или штатным сотрудником? Сам Рангник на этот вопрос отвечал размыто, всем в клубе словно все равно. Как выяснилось, Ральф все-таки консультант, но при этом с солидной зарплатой и огромными полномочиями.

Проблема еще и в том, что в самом «Локомотиве» не вполне поняли: Рангник рассматривает Москву как промежуточный этап, просто чтобы не сидеть без работы после «РБ», быть при деле. Стоило ли так доверять Рангнику и перестраивать всю модель под него, если при первом подходящем вызове он сорвался?

Причем здесь ведь нет никакого открытия – все это про Рангника говорилось и летом, и осенью.

Что будет с «Локомотивом» дальше, будет ли Рангник дальше консультировать Плутника, или он уже не берет трубки, когда звонят из России – не знаю.

Конец у истории грустный. Она лишний раз учит нас: надо не бросаться на все, что блестит, а уважать себя. И ждать, что приезжающие к нам люди будут уважать Россию», – написал Нобель, сделавший фильм о «Локо».

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Поведение «Локомотива» – стыд. Клуб ведет себя как типичный чиновник и обманывает болельщиков