Кокорин попал на афишу «Фиорентины» перед матчем Кубка Италии с «Беневенто». Он заявлен на игру

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сегодня сыграть против «Беневенто» во 2-м раунде Кубка Италии.
30-летний россиянин попал на предматчевую афишу команды из Флоренции. Он заявлен на игру.
Ранее главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно допустил, что Александр примет участие в матче.
Кокорин в этом сезоне выходил на поле в 4 матчах Серии А, сыграл 32 минуты в общей сложности и получил желтую карточку. Его статистика – здесь.
Матч «Фиорентина» – «Беневенто»начнется в 23:00 по московскому времени.
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