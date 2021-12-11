Кокорин попал на афишу «Фиорентины» перед матчем Кубка Италии с «Беневенто». Он заявлен на игру

Нападающий «Фиорентины» может сегодня сыграть против во 2-м раунде Кубка Италии.

30-летний россиянин попал на предматчевую афишу команды из Флоренции. Он заявлен на игру.

Ранее главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно допустил, что Александр примет участие в матче.

Кокорин в этом сезоне выходил на поле в 4 матчах Серии А, сыграл 32 минуты в общей сложности и получил желтую карточку. Его статистика – здесь.

Матч – «Беневенто»начнется в 23:00 по московскому времени.