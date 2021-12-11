«Когда Кокорин на поле, «Фиорентина» играет вдесятером». Итальянский журналист об Александре

Теги Фиорентина серия А Италия Кубок Италии Александр Кокорин Беневенто Футбол

Журналист Corriere dello Sport Альберто Польвероси критически высказался в адрес форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, имеющего шансы сыграть против «Беневенто» в Кубке Италии 15 декабря.

«Когда Кокорин на поле, «Фиорентина» играет вдесятером.

Если завтра Влаховича не будет в составе, я выключу телевизор», – сказал Польвероси в эфире Lady Radio.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 4 матча в Серии А, сыграв 32 минуты и не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тренер «Фиорентины» допустил, что Кокорин может сыграть в Кубке Италии в среду: «Он наш игрок»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные