«Когда Кокорин на поле, «Фиорентина» играет вдесятером». Итальянский журналист об Александре

Журналист Corriere dello Sport Альберто Польвероси критически высказался в адрес форварда «Фиорентины» , имеющего шансы сыграть против в Кубке Италии 15 декабря.

«Когда Кокорин на поле, играет вдесятером.

Если завтра Влаховича не будет в составе, я выключу телевизор», – сказал Польвероси в эфире Lady Radio.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 4 матча в Серии А, сыграв 32 минуты и не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тренер «Фиорентины» допустил, что Кокорин может сыграть в Кубке Италии в среду: «Он наш игрок»