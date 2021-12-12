Кубок Италии. «Фиорентина» с Кокориным против «Беневенто», «Верона» и «Эмполи» сыграли 3:4

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Сегодня стартовал 2-й раунд Кубка Италии.

«Венеция» переиграла «Тернану» (3:1), а «Дженоа» Андрея Шевченко справилась с «Салернитаной» (1:0).

«Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, встречается с «Беневенто». 

Кубок Италии

2-й раунд

Верона – Эмполи 3:4 (1:1, 2:3)
Дата проведения
15 декабря, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Голы:
0:1 – 15 Ла Мантия, 1:1 – 18 Канчельери, 1:2 – 66, пенальти Манкузо, 1:3 – 70 Манкузо, 1:4 – 74 Байрами, 2:4 – 86 Илич, 3:4 – 88 Рагуза.
ВеронаПандур, Четин, Шутало, Коппола, Рюэгг (Терраччано, 85), Велозу (Илич, 69), Бесса (Тамез, 85), Онгла, Лазанья (Флорио, 69), Канчельери, Рагуза.
ЭмполиУйкани, Фьямоцци, Романьоли, Вити, Маркицца, Хаас (Штулац, 5; Риччи, 78), Бандинелли (Хендерсон, 78), Байрами (Кутроне, 87), Аслани, Ла Мантия, Манкузо.
Предупреждения:
Штулац (38), Романьоли (45), Шутало (90), Онгла (90), Кутроне (90).
Удаление:
Ла Мантия (90).

 

Кальяри – Читтаделла 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
15 декабря, 20.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Дейола, 2:0 – 40 Сетер, 3:0 – 64 Перейро, 3:1 – 85 Доннарумма.
КальяриРадунович, Дзаппа, Альтаре, Оберт, Карбони (Касерес, 72), Ликояннис (Дезогус, 81), Дейола (Далберт, 72), Олива, Курфалидис (Грасси, 59), Перейро, Сетер (Жоао Педро, 59).
ЧиттаделлаМаньеро, Кассандро, Адорни (Смайляй, 79), Фраре, Доннарумма, Д`Урсо (Бранка, 63), Маццокко, Данци, Мастрантонио (Беретта, 62), Куппоне (Вита, 76), Антонуччи (Бальдини, 46).
Предупреждения:
Олива (26), Данци (26), Фраре (71).

 

Фиорентина – Беневенто 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
15 декабря, 23.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Миленкович, 2:0 – 47 Соттиль, 2:1 – 51 Мончини.
ФиорентинаРозати, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Терзич, Бенасси (Данкан, 68), Амрабат (Пульгар, 76), Мале, Кокорин (Влахович, 76), Кальехон (Гонсалес, 68), Соттиль.
БеневентоМанфредини, Глик, Вольякко, Машанджело, Тельо (Ионицэ, 46), Акампора (Инсинье, 79), Кало, Элиа, Сау (Ди Серио, 55), Мончини (Лападула, 71), Бриньола (Импрота, 56).
Предупреждение:
Кало (73).

 

Специя – Лечче
Дата проведения
16 декабря, 20.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Торино
Дата проведения
16 декабря, 23.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Венеция – Тернана 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
14 декабря, 17.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 49 Хейманс, 1:1 – 53 Петтинари, 2:1 – 66 Чрнигой, 3:1 – 81 Форте.
ВенецияЛедзерини, Маццокки, Модоло, Свобода, Шнегг, Перец (Кийин, 60), Сигурдссон (де Врис, 76), Фьордилино (Тессманн, 46), Хейманс (Юнсен, 61), Бьяркасон (Чрнигой, 60), Форте.
ТернанаКрапикас (Витали, 83), Гирингелли, Бобен, Контек, Челли (Диаките, 38), Дефенди (Неста, 83), Сальцано, Проетти (Диаките, 75), Петтинари (Мадза, 83), Маццокки, Перальта.
Предупреждения:
Шнегг (8), Сигурдссон (23), Петтинари (40), Чрнигой (74), де Врис (79).

 

Удинезе – Кротоне 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
14 декабря, 20.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20 Пуссетто, 2:0 – 28 Де Майо, 3:0 – 41, пенальти Саксесс, 4:0 – 62 Пуссетто.
УдинезеПаделли, Соппи, Де Майо, Самир (Форестьери, 58), Перес, Зегелар, Яяло (Арслан, 65), Макенго (Молина, 46), Самарджич, Пуссетто (Несторовски, 65), Саксесс.
КротонеСаро, Неделчару (Пас, 46), Куомо, Сала (Висентин, 74), Донса, Дзанеллато (Вулич, 46), Скиро, Рохас, Могош (Джаннотти, 63), Марич (Каргбо, 46), Борелло.
Предупреждения:
Яяло (36), Зегелар (83).

 

Дженоа – Салернитана 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
14 декабря, 23.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 76 Экубан.
ДженоаШемпер, Сабелли, Бираски, Бани, Васкес, Камбьязо (Гильоне, 46), Эрнани (Туре, 89), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 60), Дестро (Каллон, 60), Экубан.
СалернитанаФьорилло, Гальоло, Богдан (Дьомбер, 83), Делли Карри, Ярошиньски, Ди Таккьо, Скьявоне (Оби, 65), Кастанос (Кулибали, 75), Кешрида, Джурич (Гондо, 83), Вергани (Нванкво, 65).
Предупреждения:
Скьявоне (11), Гальдамес (21), Васкес (32), Вергани (45), Ди Таккьо (57).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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