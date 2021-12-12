Кубок Италии. «Фиорентина» с Кокориным против «Беневенто», «Верона» и «Эмполи» сыграли 3:4

Сегодня стартовал 2-й раунд Кубка Италии.
«Венеция» переиграла «Тернану» (3:1), а «Дженоа» Андрея Шевченко справилась с «Салернитаной» (1:0).
«Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, встречается с «Беневенто».
2-й раунд
- Дата проведения
- 15 декабря, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 0:1 – 15 Ла Мантия, 1:1 – 18 Канчельери, 1:2 – 66, пенальти Манкузо, 1:3 – 70 Манкузо, 1:4 – 74 Байрами, 2:4 – 86 Илич, 3:4 – 88 Рагуза.
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Верона –
Пандур, Четин, Шутало, Коппола, Рюэгг (Терраччано, 85), Велозу (Илич, 69), Бесса (Тамез, 85), Онгла, Лазанья (Флорио, 69), Канчельери, Рагуза.
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Эмполи –
Уйкани, Фьямоцци, Романьоли, Вити, Маркицца, Хаас (Штулац, 5; Риччи, 78), Бандинелли (Хендерсон, 78), Байрами (Кутроне, 87), Аслани, Ла Мантия, Манкузо.
- Удаление:
- Ла Мантия (90).
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.00, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 16 Дейола, 2:0 – 40 Сетер, 3:0 – 64 Перейро, 3:1 – 85 Доннарумма.
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Кальяри –
Радунович, Дзаппа, Альтаре, Оберт, Карбони (Касерес, 72), Ликояннис (Дезогус, 81), Дейола (Далберт, 72), Олива, Курфалидис (Грасси, 59), Перейро, Сетер (Жоао Педро, 59).
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Читтаделла –
Маньеро, Кассандро, Адорни (Смайляй, 79), Фраре, Доннарумма, Д`Урсо (Бранка, 63), Маццокко, Данци, Мастрантонио (Беретта, 62), Куппоне (Вита, 76), Антонуччи (Бальдини, 46).
- Дата проведения
- 15 декабря, 23.00, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 19 Миленкович, 2:0 – 47 Соттиль, 2:1 – 51 Мончини.
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Фиорентина –
Розати, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Терзич, Бенасси (Данкан, 68), Амрабат (Пульгар, 76), Мале, Кокорин (Влахович, 76), Кальехон (Гонсалес, 68), Соттиль.
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Беневенто –
Манфредини, Глик, Вольякко, Машанджело, Тельо (Ионицэ, 46), Акампора (Инсинье, 79), Кало, Элиа, Сау (Ди Серио, 55), Мончини (Лападула, 71), Бриньола (Импрота, 56).
- Предупреждение:
- Кало (73).
- Дата проведения
- 16 декабря, 20.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 16 декабря, 23.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 14 декабря, 17.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
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Венеция –
Ледзерини, Маццокки, Модоло, Свобода, Шнегг, Перец (Кийин, 60), Сигурдссон (де Врис, 76), Фьордилино (Тессманн, 46), Хейманс (Юнсен, 61), Бьяркасон (Чрнигой, 60), Форте.
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Тернана –
Крапикас (Витали, 83), Гирингелли, Бобен, Контек, Челли (Диаките, 38), Дефенди (Неста, 83), Сальцано, Проетти (Диаките, 75), Петтинари (Мадза, 83), Маццокки, Перальта.
- Предупреждения:
- Шнегг (8), Сигурдссон (23), Петтинари (40), Чрнигой (74), де Врис (79).
- Дата проведения
- 14 декабря, 20.00, «Фриули»
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Удинезе –
Паделли, Соппи, Де Майо, Самир (Форестьери, 58), Перес, Зегелар, Яяло (Арслан, 65), Макенго (Молина, 46), Самарджич, Пуссетто (Несторовски, 65), Саксесс.
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Кротоне –
Саро, Неделчару (Пас, 46), Куомо, Сала (Висентин, 74), Донса, Дзанеллато (Вулич, 46), Скиро, Рохас, Могош (Джаннотти, 63), Марич (Каргбо, 46), Борелло.
- Дата проведения
- 14 декабря, 23.00, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 1:0 – 76 Экубан.
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Дженоа –
Шемпер, Сабелли, Бираски, Бани, Васкес, Камбьязо (Гильоне, 46), Эрнани (Туре, 89), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 60), Дестро (Каллон, 60), Экубан.
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Салернитана –
Фьорилло, Гальоло, Богдан (Дьомбер, 83), Делли Карри, Ярошиньски, Ди Таккьо, Скьявоне (Оби, 65), Кастанос (Кулибали, 75), Кешрида, Джурич (Гондо, 83), Вергани (Нванкво, 65).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское