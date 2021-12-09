Слуцкий о том, что футбол – сексистский мир: «Конечно. Грановская – топ-руководитель, но в раздевалке ее бы не приняли»

Главный тренер поделился мнением о роли женщин в футболе.

– Давайте честно говорить, что футбол – это довольно сексистский мир.

– Да, конечно.

– Там мало женщин. Футбол – это не про женщин, они должны быть на трибунах.

– Кстати, в «Челси» был большой скандал, когда Моуринью выгнал , доктора. И все, естественно, связали это не с ее профессиональным уровнем, а с сексизмом.

– Как в этой среде удалось завоевать авторитет?

– Она общается с руководителями клубов, которые в Англии в большинстве своем бизнесмены, со спонсорами. Она не заходит в раздевалку и не говорит игрокам, как лучше обрабатывать мяч и в какую сторону бежать. В той среде ее бы не приняли.

Но она, с ее образованием, интеллектом, пониманием менеджерских процессов, абсолютно топовый руководитель.

– Согласитесь, что у нас бы ее с большим скрипом приняли?

– Ну почему? Была Смородская, руководила «Локомотивом» много лет.

– Но ее ненавидят все болельщики «Локомотива».

– Болельщики «Локомотива» – да, но на всех общих собраниях лиги… На этих собраниях руководители клубов, нет ни одного бывшего футболиста.

Сегодня «Локомотивом» руководит , бывший футболист, но это сегодня. А все остальные – менеджеры или управленцы. Поэтому, какая разница – мужчина ты или женщина, если ты профессионален в этой среде, – сказал тренер в интервью Ксении Собчак.