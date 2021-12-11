Директор «Реала» о повторной жеребьевке ЛЧ: «Удивительно и прискорбно. Очень трудно понять такое»

Директор «Реала» выразил недовольство повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая жеребьевка, после которой «сливочным» досталась «Бенфика», была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением. После повторного жребия соперником «Реала» по 1/8 финала стал «ПСЖ».

«Это было удивительно и прискорбно. Очень трудно понять такое. Нужно учитывать миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир, ожидавших жеребьевку.

Мы с энтузиазмом ждем встречу с «ПСЖ», понимая, что этот турнир значит для нашего клуба и болельщиков. Мы осознаем силу соперника и уровень их игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал», – сказал Бутрагеньо.

«ПСЖ» – «Реал», «Атлетико» против «МЮ» – новые пары 1/8 ЛЧ. Надеемся, уже окончательные