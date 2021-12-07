Шварц об 1:1 с «Зенитом»: «Абсолютно закономерный результат. Доволен развитием «Динамо» в эти месяцы»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча с (1:1).

– В первую очередь, хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые нас гнали вперед, за ту атмосферу, которую они создали на стадионе. Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но плохо складывалась игра в атаке, было много невынужденных ошибок, много потерь. Возможно, мы не очень хорошо вошли в ритм с первых минут.

Но во втором тайме играли агрессивно, активно, создавали много моментов. И итог этой игры – гол, который мы забили, сравняв счет. Мы перевернули ход игры. Исходя из этого, результат матча абсолютно закономерный.

Можно сказать, что в первом тайме стакан был наполовину полон: все-таки мы хорошо оборонялись, но при владении мячом мы не находили свободные зоны. Во втором тайме была совсем другая картина.

– Когда вы поняли, что Шиманьски не сыграет и нужно искать варианты без него?

– На протяжении всей недели мы готовили план «А» и план «Б». И уже буквально вчера на предматчевой тренировке мы поняли, что принять участие в игре он не сможет, сняв его с матча.

– Насколько серьезное усиление ждет в зимней паузе? И могут ли это быть немецкие футболисты?

– На данный момент у нас хороший состав. Главная задача – продолжать в том же духе, развивать игроков, их мастерство. Если говорить о трансферах, нам нужно будет посмотреть. На данном этапе мы довольны теми игроками, которые у нас есть. Я горд за них и за тот результат, который они проделали за шесть месяцев.

– Вам пришлось кричать в раздевалке в перерыве?

– Нет, не было никаких эмоциональных взрывов. Мы просто внесли корректировки по игре, показали, на что надо обратить внимание, на игру в оборону и в атаке, как находить свободные зоны.

– Подведите итоги первой части чемпионата.

– Я доволен тем развитием, которое показывает команда в эти месяцы. Парни профессионально подходят к своим обязанностям, отдаются на 100%. Результаты были разными, но по большей части – позитивные. Были матчи, где мы доминировали, владели преимуществом. Стоит отметить боевой характер нашей команды, – сказал немецкий специалист.