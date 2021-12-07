Скопинцев о пенальти в ворота «Динамо»: «Мостовой театрально сыграл, но пенальти был. Хорошо, что обошлось»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о пенальти, назначенном в матче РПЛ с «Зенитом» (1:1).
На 9-й минуте хавбек петербуржцев Андрей Мостовой упал на углу штрафной москвичей после контакта с Дмитрием Скопинцевым, за что арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый удар, нереализованный Клаудиньо.
– Что произошло? Как ты считаешь, были основания у арбитра [для пенальти]? В чем причина?
– Да, я думаю, были. Иногда сам, когда смотрю матчи, не понимаю, как такие глупые пенальти можно привезти.
Но я сам старался убрать ноги, но наискосок побежал. Ну и Мостик там театрально сыграл – хорошо, но плохо для нас.
Хорошо, что не забили, обошлось. Но был пенальти, – сказал Скопинцев в эфире «Матч Премьер».
Клаудиньо уже забил с игры, но этот промах с пенальти все равно будет сниться ему в кошмарах 😬— Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021
Кстати, как думаешь, одиннадцатиметровый был назначен справедливо? 🤔 pic.twitter.com/vvc4X9wIB3