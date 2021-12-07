Клаудиньо забил 5 голов в 4 последних матчах за «Зенит»

Полузащитник открыл счет в матче с (1:0, первый тайм).

Это 5-й гол бразильца в последних 4 матчах за петербуржцев во всех турнирах.

В 12 играх РПЛ Клаудиньо забил 7 мячей и вместе с делит второе место в списке бомбардиров «Зенита». У лидирующего 10 голов в чемпионате.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.