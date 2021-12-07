Клаудиньо забил 5 голов в 4 последних матчах за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо Родригес открыл счет в матче с «Динамо» (1:0, первый тайм).
Это 5-й гол бразильца в последних 4 матчах за петербуржцев во всех турнирах.
В 12 играх РПЛ Клаудиньо забил 7 мячей и вместе с Сердаром Азмуном делит второе место в списке бомбардиров «Зенита». У лидирующего Артема Дзюбы 10 голов в чемпионате.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шикарная контратака «Зенита». Каждый игрок здесь – просто красавчик 👍🏻 pic.twitter.com/EJitHtZwWr— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 12, 2021