Карасев с помощью ВАР назначил пенальти в ворота «Динамо» после падения Мостового. Клаудиньо промахнулся

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«Зенит» получил право на пенальти в матче РПЛ с «Динамо» (0:0, первый тайм).

На 9-й минуте хавбек петербуржцев Андрей Мостовой упал на углу штрафной москвичей после контакта с Дмитрием Скопинцевым.

После просмотра эпизода с помощью ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение назначить пенальти.

Хавбек «Зенита» Клаудиньо, исполнявший удар, промахнулся мимо створа.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»

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