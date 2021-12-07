Карасев с помощью ВАР назначил пенальти в ворота «Динамо» после падения Мостового. Клаудиньо промахнулся

«Зенит» получил право на пенальти в матче РПЛ с «Динамо» (0:0, первый тайм).
На 9-й минуте хавбек петербуржцев Андрей Мостовой упал на углу штрафной москвичей после контакта с Дмитрием Скопинцевым.
После просмотра эпизода с помощью ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение назначить пенальти.
Хавбек «Зенита» Клаудиньо, исполнявший удар, промахнулся мимо створа.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»
Клаудиньо уже забил с игры, но этот промах с пенальти все равно будет сниться ему в кошмарах 😬— Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021
Кстати, как думаешь, одиннадцатиметровый был назначен справедливо? 🤔 pic.twitter.com/vvc4X9wIB3