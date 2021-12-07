Карасев с помощью ВАР назначил пенальти в ворота «Динамо» после падения Мостового. Клаудиньо промахнулся

«Зенит» получил право на пенальти в матче с (0:0, первый тайм).

На 9-й минуте хавбек петербуржцев упал на углу штрафной москвичей после контакта с .

После просмотра эпизода с помощью ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение назначить пенальти.

Хавбек Клаудиньо, исполнявший удар, промахнулся мимо створа.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»