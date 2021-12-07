Координатора академии «Барсы» обвиняют в сексуальном насилии над мальчиками и девочками. Он мастурбировал с подростками, трогал ягодицы

Стало известно о сексуальном скандале в академии «Барселоны».

Бывший тренер и координатор молодежных команд академии каталонцев Альберт Бенайжес был обвинен в сексуальном насилии над учениками.

Свидетелями ARA выступили 60 человек. От действий Бенайжеса пострадали как мальчики, так и девочки.

Утверждается, что он мастурбировал с 13-летними подростками, говоря, что это «полезно для здоровья», смотрел с ними порнофильмы, играл в сексуальные игры с прикосновениями – с ощупыванием трусов, сжатием пениса.

Он трогал ягодицы девочек, направлявшихся обнаженными в душ, после тренировки измерял пульс мальчиков на запястьях, а пульс девочек – на груди.

Описанные ситуации происходили в душевых в школе «Барсы», в спортзале, дома и в летних лагерях. Как минимум четыре человека сказали, что этот опыт серьезно травмировал их.

В пятницу первая группа выпускников Escola Barcelona обратилась в полицию. Ожидается, что обращений будет больше.

С 1991 по 2012 Бенайжес работал в академии «Барсы» как координатор детских команд, а также тренер молодежки. Затем он работал в клубе ОАЭ «Аль-Васл», мексиканской «Гвадалахаре» и японском «Виссел Кобе», а в апреле 2021 года по приглашению президента вернулся, а академию «Барсы».

После того как в клубе узнали о расследовании ARA, 2 декабря Альберт был уволен.

Сам Бенайжес признался журналистам, что не отрицает приписываемых ему обвинений, но не считает их чем-то преступным.