«Барса» планирует масштабную перестройку летом. Неприкасаемых нет

Летом планирует масштабную перестройку.

По данным Diario Sport, до конца сезона руководство клуба и тренерский штаб будут следить за выступлениями каждого футболиста. Если уровень игры будет ниже предъявляемых требований, то летом «Барса» расстанется с такими игроками.

Футболистов предупредили о мерах, которые может предпринять клуб в конце сезона. Их отношение к делу должно серьезно отличаться от того, что было в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3), если они хотят остаться в «Барсе».

Неприкасаемых в нынешнем составе «блауграны» нет. Главный тренер Хави хочет, чтобы за «Барсу» играли лишь те, кто привержен клубу.