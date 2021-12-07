«Грустно, что наш лучший клуб проигрывает такой посредственной команде, как «Спартак». Экс-тренер Польши Энгель о «Легии»

Бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель прокомментировал поражение «Легии» от «Спартака» в .

проиграла очень слабой команде. «Спартак» не показал хорошей игры, не показал себя командой, которой ты ничего не можешь противопоставить, чтобы обыграть. «Легия» сделала недостаточно для того, чтобы выиграть.

Хотя концовку игры команда провела здорово, очень агрессивно. Но этого недостаточно, нужно играть весь матч, готовить к нему несколько вариантов, а не только фланговые проходы и подачи на высоких футболистов.

Грустно видеть, что наш лучший клуб в Европе проигрывает дома такой посредственной команде, как , – сказал Энгель.

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