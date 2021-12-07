Хави, Лапорта и другие руководители «Барсы» провели встречу. Жоан пообещал трансферы

Теги Йорди Кройфф Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Матеу Алемани Футбол

В четверг перед тренировкой «Барселоны» встречу провели тренер Хави, президент Жоан Лапорта и другие руководители, включая Рафу Юсте, Матеу Алемани и Йорди Кройффа.

На встрече проанализировали текущую ситуацию в команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. И было решено действовать как можно скорее, чтобы все изменить.

Лапорта объяснил Хави финансовое положение клуба и, несмотря на трудности, пообещал, что приложит все усилия, чтобы помочь с усилением состава в зимнее трансферное окно. В то же время он будет работать над расставанием с некоторыми игроками.

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