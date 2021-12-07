Хави считает, что сможет переломить ситуацию в «Барсе». Ему нужны трансферы

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Главный тренер «Барселоны» Хави знает, как справиться с кризисом, сообщает Diario Sport.

Специалист и его штаб уже передали руководству клубов список игроков, с которыми стоит расстаться, а также тех, кого надо подписать.

Хави понимает экономическую ситуацию в «Барселоне» и не просил о невозможном, хотя считает необходимым укрепить определенные позиции, без которых невозможно изменить ситуацию.

Если желаемые трансферы состоятся, то в таком случае Хави считает, что сможет переломить ситуацию за несколько месяцев. 

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