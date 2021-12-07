Хави – Лапорте по пути из Мюнхена: «Через год «Барса» выйдет на уровень «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» пообщался с президентом клуба на обратном пути из Мюнхена после поражения от «Баварии» (0:3) и вылета из Лиги чемпионов.

По данным As, во время перелета из Мюнхена в Барселону тренер и менеджер провели долгий разговор, в ходе которого Хави и Лапорта пришли к единому мнению о том, что сейчас «Барса» не способна бороться с лучшими командами Европы. Они считают, что сейчас на два или три уровня лучше «Барсы».

«Я очень облажался», – сказал тренер президенту. Кроме того, по ходу беседы Хави дал Лапорте обещание: «Через год «Барса» выйдет на уровень «Баварии». Тренер заверил, что будет бороться до последней капли крови, чтобы вернуть «Барселону» на вершину.

Лапорта, в свою очередь, дал Хави понять, что клуб сделает все, чтобы перестройка прошла удачно. «Барса» постарается усилить состав, чтобы вернуться в элиту как можно скорее.

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