Мюллер о том, что он забил 8 голов «Барселоне»: «Мой клиент. Нам было весело»

Форвард «Баварии» , автор победного гола в матче чемпионов с «Барселоной» (3:0), поделился впечатлениями от игры.

Нападающий забил 50-й мяч в турнире. Больше всего Мюллер поражал ворота каталонского клуба – 8 раз.

«Барса», похоже, мой клиент. Мы сыграли хорошо, хотя, конечно, не все было идеально. Когда играешь с «Барсой», она всегда прессингует и старается оказывать давление, и тогда у фланговых игроков соперника появляется свободное пространство.

Иногда мы не вовремя отдавали передачи. Мы могли сыграть лучше во втором тайме, но в целом нам было весело», – сказал Мюллер.

6 побед в группе ЛЧ – уже тренд: идеальная «Бавария» добавилась к «Ливерпулю» и «Аяксу». Впервые больше одной команды за сезон!