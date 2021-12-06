Дембеле – в старте «Барсы» на матч с «Баварией». У мюнхенцев сыграют Левандовски, Мюллер и Сане

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Баварии» на матч группового этапа Лиги чемпионов.

С первых минут в составе каталонского клуба выйдут Марк-Андре тер Стеген, Серджиньо Дест, , Роналд Араухо, Серджи Бускетс, , Мемфис Депай, Клеман Лангле, Жорди Альба, Френки де Йонг и Гави.

В стартовый состав «Баварии» попали следующие футболисты: , Дайо Упамекано, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, , Лерой Сане, Кингсли Коман, Альфонсо Дэвис, Корантен Толиссо, и Джамал Мусиала.

Усман Дембеле выйдет в стартовом составе «Барсы» впервые в этом сезоне. В прошлый раз он появлялся на поле с первых минут 22 мая. Тогда «Барса» играла с «Эйбаром» (1:0) в Ла Лиге.

Напомним, что каталонский клуб еще не гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира и может не пройти дальше, если проиграет «Баварии», а «Бенфика» выиграет у киевского «Динамо».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Баварией». Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире. Начало – в 23:00 по московскому времени.