«Барса» 17 раз подряд выходила в плей-офф ЛЧ. Только у «Реала» серия длиннее – 25 раз

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«Барселона» уступила «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов и вылетела в Лигу Европы.

Таким образом, у каталонцев прервалась серия из 17 подряд выходов в плей-офф турнира.

Серия сине-гранатовых началась в сезоне-2004/05, когда Лионель Месси проводил первый сезон в главной команде, а прервалась в первом же сезоне после ухода аргентинца из клуба.

В истории Лиги чемпионов только у «Реала» более продолжительная серия, которая продлилась в этом сезоне до 25 попаданий в плей-офф подряд.

«Барса» сыграет в Кубке УЕФА / Лиге Европы впервые за 17 лет.

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