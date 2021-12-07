«Барса» 17 раз подряд выходила в плей-офф ЛЧ. Только у «Реала» серия длиннее – 25 раз

«Барселона» уступила «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов и вылетела в Лигу Европы.
Таким образом, у каталонцев прервалась серия из 17 подряд выходов в плей-офф турнира.
Серия сине-гранатовых началась в сезоне-2004/05, когда Лионель Месси проводил первый сезон в главной команде, а прервалась в первом же сезоне после ухода аргентинца из клуба.
В истории Лиги чемпионов только у «Реала» более продолжительная серия, которая продлилась в этом сезоне до 25 попаданий в плей-офф подряд.
«Барса» сыграет в Кубке УЕФА / Лиге Европы впервые за 17 лет.