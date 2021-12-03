В «Барсе» считают, что «Челси» переманивает Дембеле. Усман работал с Тухелем в «Дортмунде»

Полузащитник Усман Дембеле пока не договорился с «Барселоной» о подписании нового контракта.

По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе подозревают, что «Челси» переманивает Дембеле.

Лондонским клубом руководит , ранее работавший с хавбеком в дортмундской . Тот факт, что немец тренирует «Челси», может повлиять на выбор Дембеле.

Помимо «Челси», у француза есть предложения от «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Однако все эти варианты не дают таких спортивных перспектив, как проект , который является одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов и идет в группе лидеров .

Срок действующего контракта Дембеле с «Барсой» истекает в июне 2022 года, с 1 января футболист сможет вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента.

В этом сезоне правый вингер принял участие в 2 матчах и выходил в 2 играх Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.