Агент Левандовского: «Придет время, когда Роберт выиграет «Золотой мяч». Он среди 2-3 лучших нападающих в истории»

, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовского, высказался о своем клиенте и «Золотом мяче».

«Думаю, Роберт может играть еще долгое время. Он лучший футболист, которого я когда-либо видел в жизни. Придет время, когда Роберт выиграет «Золотой мяч».

Если бы организаторы вручили «Золотой мяч» за 2020 год, мы бы сказали: «Большое спасибо». Роберт заслужил, чтобы его включили в список величайших игроков всех времен. Он входит в топ-2-3 лучших нападающих в истории.

Людям, которые вручают «Золотой мяч», следует переосмыслить систему голосования, чтобы принять правильное решение. Возможно, не все 170 журналистов знают, что происходит в футболе», – сказал агент 33-летнего поляка в интервью SportBild.

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