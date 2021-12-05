Жерар Пике: «Обыграть «Баварию» возможно. Два последних матча с ними «Барсе» не удались, но это в прошлом»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией».

«Да, я считаю, что обыграть «Баварию» возможно. Я не буду говорить о чудесах, скорее о сложном матче на очень сложном стадионе. «Бавария» много лет не проигрывала дома на групповом этапе Лиги чемпионов.

Это правда, что мы забиваем мало, а они – много. Наша задача – сыграть на ноль, не дать им создать много моментов.

Да, два последних матча с «Баварией» (0:3 и 2:8 – прим. Sports.ru) нам не удались, но это в прошлом», – сказал Пике.

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