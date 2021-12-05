Роберт Левандовски: «Безмерно уважаю Месси и еще раз поздравляю с «Золотым мячом». Я не имел в виду, что его слова не были искренними»

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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски вновь поздравил форварда Лионеля Месси с «Золотым мячом».

«Я безмерно уважаю и ценю Месси и еще раз поздравляю его с «Золотым мячом».  

Я был очень тронут и восхищен речью Месси на мероприятии в Париже, когда он заявил, что, по его мнению, я заслужил «Золотой мяч» за 2020 год. Просто хотел сказать, что буду очень рад, если его слова услышат.

Мое заявление, сделанное в интервью польскому телеканалу, неверно истолковывают. Я никогда не хотел сказать, что слова Месси не были серьезными или искренними», – сказал польский форвард в интервью kicker.

Левандовски о словах Месси про «Золотой мяч»: «Надеюсь, это было искренне»

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