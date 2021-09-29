Кавани хотел в «Динамо» зарплату 8,5 млн евро в год и 15 млн подъемных (Metaratings.ru)

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Стали известны детали сорвавшегося трансфера в «Динамо» нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Летом уругваец был близок к переходу, но московский клуб не устроили финансовые запросы 34-летнего игрока.

По информации Metaratings.ru, Кавани готов был переехать в Россию, если бы ему предложили зарплату в 8,5 миллиона евро за сезон, а также дали бы подъемные в размере 15 миллионов.

Форвард рассчитывал получить двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. 

В этом сезоне Эдинсон забил 1 гол в 5 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.

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