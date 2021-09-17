«Динамо» вело переговоры с Кавани летом, но Шварц сделал ставку на воспитанников («Матч ТВ»)

Нападающий мог перейти в московское .

По информации , в летнее трансферное окно российский клуб вел переговоры о трансфере уругвайца. Сообщается, что в последний момент главный тренер команды Сандро Шварц решил отказаться от трансфера Кавани в пользу воспитанников клуба и Вячеслава Грулева. Именно Шварц попросил прекратить переговоры по переходу уругвайца.

В нынешнем сезоне Кавани принял участие в двух матчах «МЮ» и не совершил ни одного результативного действия.