«Динамо» вело переговоры с Кавани летом, но Шварц сделал ставку на воспитанников («Матч ТВ»)

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани мог перейти в московское «Динамо».

По информации «Матч ТВ», в летнее трансферное окно российский клуб вел переговоры о трансфере уругвайца. Сообщается, что в последний момент главный тренер команды Сандро Шварц решил отказаться от трансфера Кавани в пользу воспитанников клуба Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева. Именно Шварц попросил прекратить переговоры по переходу уругвайца.

В нынешнем сезоне Кавани принял участие в двух матчах «МЮ» и не совершил ни одного результативного действия.

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