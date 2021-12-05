«Барса» и «Милан» связывались с Кристенсеном насчет трансфера из «Челси»

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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен привлек внимание «Барселоны» и «Милана».

«Блауграна» связалась с датчанином, чтобы обсудить переход свободным агентом летом 2022 года. «Россонери» контактировали с 25-летним игроком насчет трансфера зимой в связи с травмой Симона Кьера.

В то же время оба клуба считают, что Кристенсен продлит контракт с «Челси» в ближайшее время, пишет инсайдер Фабрицио Романо. У «синих» все готово для продления контракта с защитником, требуется лишь согласие Андреаса.

Статистику Кристенсена можно изучить здесь.

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