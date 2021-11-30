Мемфис Депай: «Барселона» хочет взять реванш у «Баварии», для нас это как финал»

Нападающий «Барселоны» поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы должны хорошо психологически быть готовы к этой игре. Для нас это словно финал. И мы должны сыграть с предельной интенсивностью, впереди у нас 90 минут.

Безусловно, многое зависит и от результата «Бенфики», но мы должны концентрироваться на себе и постараться выиграть свой матч.

Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это наш последний шанс. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат.

Все начинается с веры. Мы , поэтому все возможно», – сказал Депай.

В первом матче с «Баварией» «Барса» в сентябре проиграла на своем поле со счетом 0:3.